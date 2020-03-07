طريق (M5) الدولي يستعيد حركته التجارية لليوم الثاني بعد هدوء إدلب... صور

لا تعكس عودة الحركة المرورية على الطريق الدولي (حلب دمشق/ M5) تلك الحالة الفريدة من تآخي السوريين مع مخاطر الحرب فحسب، وإنما تفصح أيضا عن الإحساس العميق بقدرة روسيا على منع استهداف حركتهم ضمن هذا الأوتستراد عبر لجم مسلحي التنظيمات الإرهابية بطريقة أو بأخرى، رغم كل ما يكتنف عقيدتهم القتالية من دموية مشهودة.

عدسة "سبوتنيك"، ومع صباح اليوم الثاني لدخول اتفاق وقف الأعمال القتالية بريف إدلب، الذي رعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ، رصدت استعادة الطريق الدولي (M5) لحركته التجارية، وعودة تنقل المسافرين وحافلات شركات النقل البري إلى طريق (حلب - سراقب).

وتحتضن مدينة "سراقب" عقدة طرق التجارة و محور مروري حيوي للنقل شمال غرب سوريا، بما في ذلك طريق (حلب - دمشق/ M5) الممتد بين الحدود السورية التركية شمالا والسورية الأردنية جنوبا، وطريق (حلب - اللاذقية/ M4) الذي يصل الموانئ السورية غربا بالحدود العراقية شرقا، مرورا بمنطقة شمال نهر الفرات.

الهدوء وعودة الحياة إلى طريق حلب - دمشق الدولي إم-5 © Sputnik . Kareem Tebi

الهدوء وعودة الحياة إلى طريق حلب - دمشق الدولي إم-5 © Sputnik . Kareem Tebi

الهدوء وعودة الحياة إلى طريق حلب - دمشق الدولي إم-5 © Sputnik . Kareem Tebi

الهدوء وعودة الحياة إلى طريق حلب - دمشق الدولي إم-5 © Sputnik . Kareem Tebi

الهدوء وعودة الحياة إلى طريق حلب - دمشق الدولي إم-5 © Sputnik . Kareem Tebi

الهدوء وعودة الحياة إلى طريق حلب - دمشق الدولي إم-5 © Sputnik . Kareem Tebi 1 / 6 © Sputnik . Kareem Tebi الهدوء وعودة الحياة إلى طريق حلب - دمشق الدولي إم-5

ويسود الهدوء محاور العمليات في منطقة إدلب مع دخول اتفاق وقف الأعمال القتالية، على الوضع الراهن، حيز التنفيذ فجر أمس الجمعة، وما نجم عنه من توقف للمعارك على عموم خطوط التماس بين الجيش السوري وتنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه (المحظور في روسيا) في أرياف حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي، وحماة الشمالي.

© Sputnik . Kareem Tebi الهدوء وعودة الحياة إلى طريق حلب - دمشق الدولي إم-5

وأكد قائد ميداني في الجيش السوي لـ"سبوتنيك" من داخل مدينة "سراقب" صمود الهدنة، مشيرا إلى التزام الجيش السوري الصارم بالتعليمات العسكرية في هذا الشأن، محذرا من أن أي خرق من قبل التنظيمات الإرهابية ستتم مقابلته برد قاس جدا.