وزير الخارجية المصري يزور العراق غدا

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن نظيره المصري سامح شكري سيجري زيارة إلى بغداد يوم غد.

وقال الحكيم في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" "نستقبل معالي الأخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية يوم غد في بغداد حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس برهم صالح".

نستقبل معالي الاخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية #مصر يوم غد في #بغداد حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى فخامة الرئيس برهم صالح ونجري معه مباحثات ثنائية حول تطوير العلاقات العراقية-المصرية وشؤون المنطقة — محمد علي الحكيم (@maalhakim) March 7, 2020

وتابع وزير الخارجية العراقي "نجري معه مباحثات ثنائية حول تطوير العلاقات العراقية-المصرية وشؤون المنطقة".