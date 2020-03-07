الكويت تعلق جلسات مجلس الأمة أسبوعين بسبب فيروس كورونا

وقال رئيس المجلس، مرزوق الغانم، عبر (تويتر)، اليوم السبت، إنه "تغليبا للمصلحة العامة، ونظرا للظروف والمستجدات الطارئة، والتزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بدولة الكويت، قرر مكتب المجلس تأجيل جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 10 و11 من أذار/مارس 2020 لمدة أسبوعين لتكون في يومي 24 و25 من أذا/ رمارس 2020".

تغليبا للمصلحة العامة، و نظرا للظروف والمستجدات الطارئة، و التزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة بدولة الكويت، قرر مكتب المجلس تأجيل جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين الموافق 10 و11 من مارس 2020 لمدة أسبوعين..



-١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) March 7, 2020

​وتابع أن مكتب المجلس قرر أن يعرض على المجلس "تمديد مدة دور الانعقاد الحالي بحيث لا يقل عدد الجلسات عن العدد المقرر السابق وفق الجدول الموزع".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61.