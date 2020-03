وزير الخارجية المصري يزور 8 دول عربية لتسليم رسالة من السيسي

القاهرة – سبوتنيك. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم السبت "يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا 8 مارس الجاري، إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس المصري إلى قادة تلك الدول الشقيقة".

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs