رسميا... لبنان يعلن الامتناع عن دفع ديونه المستحقة في مارس

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تعليق دفع ديون لبنان المستحقة في التاسع من مارس/ آذار الجاري.

بيروت – سبوتنيك. وقال دياب إن الدين "أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده ".

ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن "مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار مما يشكل أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي".

وقال دياب: "لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده والاقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة".

وأضاف رئيس وزراء لبنان: "ندفع ثمن الأخطاء السابقة وبلدنا بات اليوم على مشارف أن يصبح الأكثر مديونية في العالم".

وأشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أنه "بحسب تقديرات البنك الدولي فإن 40% من اللبنانيين قد يجدون أنفسهم قريبًا تحت خط الفقر".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن الدولة ستخفض الإنفاق بما في ذلك من خلال إصلاحات في قطاع الطاقة.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب https://t.co/lGSoNt9BDV — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) March 7, 2020

وأضاف أن الحكومة ستقدم خطة لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين.

وقال دياب: "سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي خاصة ودائع صغار المودعين".