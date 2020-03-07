الصحة العراقية تعلن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كوروا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وأعلن بيان للوزارة، نشرته على موقعها الرسمي أنه تم "تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبع حالات في العاصمة بغداد والثامنة في النجف".

وأضافت :" تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين".

وأكدت الوزارة على تنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 ومسؤولية الجهات المعنية عن محاسبة المخالفين، وتدعو الوزارة إلى اتباع قواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لحماية الأفراد والمجتمع.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.