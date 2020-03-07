السعودية... تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني بالقطيف لمدة أسبوعين

قررت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين، اعتبارا من غد الأحد.

وقررت اللجنة المختصة في وزارة التعليم السعودية، متابعة مستجدات فيروس "كورونا" المستجد برئاسة الوزير حمد بن محمد آل الشيخ، كما تقرر أن تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت وزارة التعليم السعودية، أن قرار تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف جاء بناءا على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس "كورونا" الجديد، وانطلاقاً من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.

وشددة وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 حالات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، ومواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.