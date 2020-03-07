وفاة 22 شخصا في حادث سير على طريق حمص- دمشق في سوريا

لقي 22 شخصا مصرعهم في حصيلة أولية لحادث سير على طريق دمشق- حمص، مساء اليوم السبت، حسبما أعلن وزير الداخلية السوري، محمد خالد رحمون.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزير "وفاة 22 شخصا وإصابة 70 آخرين في حصيلة غير نهائية لحادث سير على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عبر صفحتها على (فيسبوك) أن الحادث وقع نتيجة "انفلات صهريج قبل حاجز جسر بغداد واصطدامه بالسيارات المتوقفة عند الحاجز"، مضيفة أن "النيران المشتعلة تفاقم الإصابات".

#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا ..#وزير_الداخلية: وفاة 22 شخصا وإصابة 70 آخرين في حصيلة غير نهائية لـ #حادث_السير على #طريق_دمشق_حمص بمنطقة #جسر_بغداد — سانا عاجل (@SanaAjel) March 7, 2020

​وبين أن كوادر الدفاع المدني ما تزال تعمل على إزالة السيارات المتضررة من موقع الحادث وأنه تم فتح تحويلة فرعية لحركة المرور ريثما تتم إعادة فتح الطريق بشكل كامل هذه الليلة.

محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أكد في تصريح مماثل أن كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والشرطة والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين.