البرهان يشيد في اتصال هاتفي مع السيسي بالدعم المصري للسودان

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفبا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف راضي، أن "الفريق البرهان أكد على متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين".

وبدوره، أكد السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وأشار راضي إلى "توافق الجانبان حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين".