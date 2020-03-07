إيطاليا تعلن فرض الحظر الصحي على مدينتي ميلانو وفينيسيا بسبب "كورونا"

وقالت مسودة القرار الحكومي التي حصلت عليها صحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية ووسائل إعلام أخرى إن الحركة من وإلى المناطق ستقيد بشدة حتى الثالث من أبريل/ نيسان.
Ecco quali sono le zone interessate dalle nuove misure. La mappa https://t.co/eaN3GnDBJN pic.twitter.com/KIcx1hGAnv
— Corriere della Sera (@Corriere) March 7, 2020
ميلانو هي العاصمة المالية الإيطالية ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليون شخص.
ويغطي المرسوم الحكومي أيضا أجزاء من منطقة فينيتو حول مدينة فينسيا وكذلك بارما إميليا رومانيا وريميني.
وأعلنت إيطاليا اليوم السبت، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 233 حالة.
وأمرت الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والمسارح لمكافحة انتشار الفيروس.
وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
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