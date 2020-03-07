ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان إلى 28

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 28 حالة، وأن وضع المصابين مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

وأشار التقرير إلى أن المستشفى الحكومي استقبل "خلال الـ 24 ساعة الماضية، 156 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 13 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

وأضاف "أجريت فحوصات مخبرية لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات إيجابية، وغادر اليوم 17 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ".

وتابع التقرير أنه "يوجد حتى اللحظة 15 حالة في منطقة الحجر الصحي. أما الحالات الايجابية داخل المستشفى فقد بلغ عددها 22، ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى"، إذ "يبلغ عدد الحالات التي شخصت بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد داخل الأراضي اللبنانية 28 إصابة".

وأعلنت وزارة الصحة أن لجنة مشتركة من الاختصاصيين ستقوم بالكشف على المستشفيات الجامعية والتأكد من جهوزيتها لإجراء التحاليل المخبرية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الفحوصات وفقًا للبروتوكول الخاص الذي تم التوصل إليه في الاجتماعات المذكورة، لضمان جودة النتائج والحفاظ على صحة وسلامة كل من الفريق المواكب والمواطنين.

ويهدف هذا الإجراء بحسب الوزارة إلى استباق إمكان تخطي القدرة الاستيعابية لمختبر مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في حال تزايد عدد الإصابات بكورونا في هذه المرحلة.