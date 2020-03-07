"أنصار الله": إريتريا تفرج عن 38 صيادا يمنيا

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، إفراج السلطات الإريترية عن 38 صيادا يمنيا تعرضوا للاختطاف من المياه الإقليمية.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" عن وزارة الثروة السمكية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، إن "الصيادين المفرج عنهم تعرضوا للاختطاف من قبل قوات إماراتية وتم تعذيبهم بطريقة وحشية ومصادرة قواربهم ومعدات الاصطياد".

وأكدت "الثروة السمكية" في صنعاء، "احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة الدول التي تعتدي على الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية كون تلك الاعتداءات جرائم حرب تعاقب عليها القوانين الدولية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.