الدفاع الروسية: 19 انتهاكا لوقف إطلاق النار في إدلب السورية من قبل المسلحين

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافليوف، مساء السبت، أن المسلحين المتمركزين في محافظة إدلب في الشمال الغربي انتهكوا 19 مرة نظام وقف إطلاق النار.

موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف، في بيان إنه "تم رصد 19 انتهاكا لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشار رئيس المركز الروسي إلى أن "وحدات الشرطة العسكرية الروسية تواصل دورياتها في عدد من المسارات في محافظات حلب والرقة والحسكة السورية، إلى جانب قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في مسارات عدة انطلاقا من مطار مدينة القامشلي (شمال شرق سوريا)".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، في نشرتها على موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 39 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (20) واللاذقية (11) وحلب (3) وحماه (1)، بينما رصد الجانب التركي 19 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي إدلب (15) وحلب (4).

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، توصلا الخميس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، إلى مجموعة قرارات لتراجع التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 أذار/مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "أم-4".