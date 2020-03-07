البحرين تدعو القادمين من أربع دول إلى عزل أنفسهم "منزليا"

طلبت البحرين، اليوم السبت، من الأشخاص الذين سافروا إلى لبنان ومصر وإيطاليا أو كوريا الجنوبية عزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة عبر تويتر: "ندعو القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة".

وزارة الصحة: تدعو القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة أو الاتصال ب 444#معاً_ضد_الكورونا#فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 7, 2020

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم السبت، عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا "كوفيد 19"، عن رصد 6 حالات جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 62 حالة.

وأظهرت الإحصائيات أيضا أن حالة واحدة بحاجة لعناية، فيما يوجد 61 حالة لا تحتاج إلى علاج، فيما أجرت الوزارة حتى الآن 6420 فحصا طبيا، تبينت أن نتائج 6358 منه سليمة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.