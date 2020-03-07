اليمن... "أنصار الله" تعلن الإفراج عن 36 أسيرا في محافظة الجوف

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت، الإفراج عن 36 أسيرا من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، أفرجت عن 36 من المغرر بهم والمخدوعين تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية في إطار العفو العام".

وأضافت أن "المفرج عنهم عبروا عن شكرهم قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى لاتاحة فرصة العفو العام".

ووفقا للقناة، دعا المفرج عنهم "المغرر بهم ممن يقاتلون في صف العدوان (التحالف)، للعودة إلى قراهم ومنازلهم وتغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الشخصية والذاتية وعدم الانخراط في صفوف العدوان".

في سياق متصل، نقلت "المسيرة" عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ المشكلة في صنعاء، إن "الحياة عادت إلى طبيعتها في مديريات محافظة الجوف، وعادت غالبية الأسر النازحة إلى منازلها، ممارسين أعمالهم بكل حرية واطمئنان".

وسيطرت "أنصار الله"، الأحد الماضي، على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، عقب معارك عنيفة مع الجيش اليمني.

وأصدرت الجماعة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرارا بالعفو العام عن كل من قاتل ضد الجماعة، باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، أو تورط في التخطيط أو التخابر من أجلها مع التحالف.