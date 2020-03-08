"أنصار الله": 24 غارة جوية للتحالف على الجوف وصعدة

كثف طيران التحالف العربي، يوم السبت، غاراته على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن طيران التحالف نفذ 15 غارة على مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف، واستهدف بغارة أخرى مديرية الحزم مركز المحافظة.

وأضافت أن التحالف شن 8 غارات جوية على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وحسب "المسيرة"، فإن غارات التحالف على صعدة توزعت بـ 5 غارات منطقة البقع في مديرية كتاف شرق صعدة، وغارتين على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وأخرى على منطقة طخية في مديرية مجز شمال غربي صعدة.

وأعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ عملية نوعية بمديرية الصليف ضد أهداف لجماعة أنصار الله" (الحوثيين).

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، استهدفت العملية مواقع تجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد والألغام البحرية تابعة للجماعة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.