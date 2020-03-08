"قادرة على تدمير مدينة"... دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع في العالم

تسلمت القوات المسلحة المغربية، شحنة جديدة من الأسلحة المتطورة، عبارة عن نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، والذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم.

وأفادت صفحة القوات المسلحة الملكية المغربية، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "هذا النظام عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائق الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أكثر من 150 كيلومترا وهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعله من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم".

وأكد الجيش المغربي، أن "هذا السلاح يعد من أقوى أسلحة الردع في ترسانة القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث إن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغم محملة بـ280 كلغم من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق".

وحدّثت المملكة المغربية في الآونة الأخيرة ترسانتها العسكرية على نحو واسع، إذ أبرمت صفقات عسكرية مع دول حليفة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.