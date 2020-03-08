الرئيس اللبناني يوجه تحية إلى المرأة في عيدها

بمناسبة يوم المرأة العالمي وجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الأحد، تحية إلى النساء في لبنان.

ووجه الرئيس اللبناني تحيته للنساء عبر صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "نستذكر جميع النساء اللواتي كن ​ضحايا​ لمجتمع أو لعنف أو لظلم قانون".

في #اليوم_العالمي_للمرأة نستذكر جميع النساء اللواتي كن ضحايا لمجتمعٍ او لعنفٍ او لظلم قانون.

ونؤكد ان اول خطوة على طريق رفع الغبن عن المرأة في لبنان وإزالة الفوارق بينها وبين الرجل تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية يحترم جميع مواد شرعة حقوق الإنسان. — General Michel Aoun (@General_Aoun) March 8, 2020

وأضاف عون قائلا: "نؤكد أن أول خطوة على طريق رفع الغبن عن ​المرأة​ في ​لبنان​ وإزالة الفوارق بينها وبين الرجل تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية يحترم جميع مواد شرعة حقوق الإنسان".

ويحتفل العالم اليوم، 8 مارس/ آذار، باليوم العالمي للمرأة، للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.