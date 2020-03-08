مرجع ديني عراقي يتهم بريطانيا وأمريكا بالتشجيع على "الفاحشة والشذوذ"

دعا المرجع الديني العراقي جواد الخالصي، اليوم الأحد، العلماء ومراجع الدين والمثقفين لإدانة "تصرفات" السفارتين البريطانية والأمريكية في التشجيع على إثارة الفاحشة ونشر الشذوذ والانحراف، داعياً إلى طرد السفيرين.

ونشر الخالصي تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" قال فيها: "على علماء الأمة ومراجع الدين خاصة، وكل المثقفين والمخلصين، أن يدينوا تصرف السفارتين الفاجرتين البريطانية والأمريكية في التشجيع على إثارة الفاحشة والدعوة إلى الشذوذ والانحراف ونسبة ذلك الى قرارات رسمية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية".

على علماء الأمة و #مراجع_الدين خاصة، وكل المثقفين والمخلصين؛ ان يدينوا تصرف السفارتين الفاجرتين #البريطانية و #الامريكية في التشجيع على إثارة الفاحشة والدعوة إلى #الشذوذ والانحراف ونسبة ذلك الى قرارات رسمية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية...#الميم #عراق_كوير #المثليين pic.twitter.com/yO52eh6M0m — الشيخ جواد الخالصي (@JKhalesi) March 8, 2020

وأشادت السفارة البريطانية لدى العراق، الثلاثاء الماضي، باعتراف الحكومة العراقية بحقوق المثليين في البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة عبر "تويتر"، "نرحب باعتراف الحكومة العراقية مؤخرا بحق الأفراد في العيش بغض النظر عن ميولهم الجنسية، عش ودع غيرك يعيش".