رئيس الحكومة اللبنانية يهنئ نساء لبنان

بمناسبة يوم المرأة العالمي وجه رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الأحد، تحية إلى النساء في لبنان.

ووجه رئيس الحكومة اللبنانية تحيته بالعيد إلى كل نساء لبنان عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "المرأة​ ليست نصف المجتمع فقط، هي كذلك عدديا، لكنها أكثر من ذلك بكثير فعليا لأنها العاطفة ومربية الأجيال والشريك الفاعل في المجتمع للمرأة في يومها العالمي وردة وتحية".

المرأة ليست نصف المجتمع فقط

هي كذلك عددياً، لكنها أكثر من ذلك بكثير فعلياً

لأنها العاطفة، ومربية الأجيال، والشريك الفاعل في المجتمع



للمرأة في يومها العالمي وردة وتحية#اليوم_العالمي_للمرأة #لبنان #InternationalWomensDay pic.twitter.com/mfoqZoHVH9 — Hassan B. Diab (@Hassan_B_Diab) March 8, 2020

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ويحتفل العالم اليوم، 8 مارس/ آذار، باليوم العالمي للمرأة، للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.