الملك سلمان يقدم توجيهاته لسفراء السعودية الجدد... صور

أدى سفراء سعوديون معينون القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد.

وأدى السفير محمد بن سليمان المسهر، القسم، ليمثل المملكة في دولة أوكرانيا، حسب وكالة الأنباء السعودية.

كما أدى السفير إياد بن غازي حكيم، القسم، سفيرا للسعودية في جمهورية الأورغواي.

واستمع السفيران إلى توجيهات من الملك سلمان، بعد مصافحته.

وأظهرت الصور التى نشرتها وكالة الأنباء السعودية، حضور وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله، لمراسم أداء القسم، والسكرتير الخاص للملك تميم بن عبد العزيز السالم.