مرضى يتماثلون للشفاء من فيروس كورونا ويغادرون المستشفى في العراق... فيديو

أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الأحد، عن مغادرة ثلاث حالات مستشفى الفرات بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

ونشر مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "فيسبوك" مصحوب بتعليق "ثلاثة حالات كانت يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتم خروجهم اليوم بعد التأكد من عدم إصابتهم وحسب الفحوصات المختبرية التي أجريت لهم".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت مساء أمس السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.