أول تعليق من السعودية بعد "فيديو صادم" أظهر العثور على طلاسم سحرية في الكعبة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي، حقيقة فيديو تم تداوله، حول العثور على طلاسم سحرية مربوطة في أستار الكعبة، اثناء تعقيم صحن المطاف.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن الفيديو قديم، وقد نفته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل نحو 3 سنوات، موضحة أن المقطع يعود لعام 2017، حيث نفت رئاسة المسجد حينها ما تضمنه الفيديو عن وجود طلاسم سحرية على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة.

وأعادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع نفسه، مدعية أن الطلاسم وجدت أثناء تعقيم صحن المطاف قبل يومين.

​وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت مساء الخميس الماضي، إغلاق الحرم المكي، وحددت فئة ستمنع تماما من دخول صحن الحرمين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بيانا نقلت فيه عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تأكيده أن إغلاق الحرمين الشريفين، سيكون بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، ويعاد فتحه قبل صلاة الفجر بساعة. وأرجع المصدر ذلك القرار، بأنه لمنع انتشار العدوى من فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح المصدر أن تلك الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ضرورية ولها أهمية للمحافظة على نظافة الحرمين الشريفين، ولمنع انتشار العدوى ولتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في غير أوقات الصلاة. كما أعلن أنه سيتم إغلاق صحن الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة، طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة في المسجد فقط.