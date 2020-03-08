وزيرة الصحة المصرية توجه رسالة بشأن السياحة من معبد الكرنك

وجهت وزيرة الصحة المصرية، الدكتور هالة زايد، اليوم الأحد، رسالة إلى كل العاملين في القطاع السياحي، على هامش زيارتها إلى معبد الكرنك، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت هالة زايد، أن قطاع السياحة في مصر آمن، مناشدة العاملين بالسياحة المصرية، بضرورة اتباع الأساليب الصحية السليمة للوقاية من كل الأمراض المعدية، بحسب موقع "مصراوي".

ورافق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في جولتها بمعبد الكرنك في الأقصر، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إلى أنه لا داعي للمبالغة في ردود الأفعال حيال ما تم رصده من حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد بالأقصر، مؤكدة أن المركب النيلي الذي تم اكتشاف حالات به هو بؤرة المرض.

وأوضحت أن كل الحالات التي تم اكتشافها الحاملة للفيروس كانت دون أعراض للمرض، وذلك بفضل نظام الترصد الوقائي القوي الذي تمتلكه مصر والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن جميعها حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بمستشفي العزل، كما تم تعقيم وتطهير المركب.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة والوزراء قاموا بجولة تفقدية لمعبد الأقصر، وبعثوا رسالة طمأنينة لجميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالاقبال الكبير من السائحين من كافة دول العالم لمشاهدة المعالم الأثرية بمعبد الكرنك.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا، الجمعة الماضية، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا الجديد حاملة للفيروس، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية دكتورة هالة زايد، أمس السبت، أنه تم اكتشاف 45 حالة حاملة للفيروس وبعد يومين اتضح بالتحليل أن 11 منهم حالتهم سلبي للفيروس.

وأضافت زايد في كلمتها خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء، مساء أمس السبت: "قمنا بالتحليل للـ 171 كانوا على الباخرة التي كشفنا عنها أمس، وأظهرت النتائج أن 11 حالة تحليلاتها سلبية من 12 الذين تم الإعلان عنهم أمس و33 إيجابيا وذلك من 45 حالة وجميعهم لم تظهر عليهم الأعراض وسيتم نقلهم للحجر الصحي"، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الأهرام".

وأوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أمس السبت، أن مصدر بؤرة المرض الذي كانت أعلنت دول عن إصابة مواطنيها بعد عودتهم من مصر، كان مراكب نيلية، وغير ذلك لا توجد بؤر، ولم تكن هناك إصابات إلا لثلاثة أشخاص، هم الصيني والكندي والمصري العائد من الخارج، بحسب صحيفة "المصري اليوم".