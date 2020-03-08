العراق يسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستحدث "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى خمس.

بغداد- سبوتنيك. وقالت دائرة صحة محافظة ميسان، جنوب العراق، في بيان لها إن "المصاب توفي أمس ليلا، بعد ساعة واحدة من وصوله إلى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي وكان بحالة صحية حرجة جدًا ومتأخرة جدا".

ولفتت إلى أن "المتوفى كان مسافرا إلى جمهورية إيران، ودخل العراق يوم 27 فبراير/ شباط الماضي عن طريق مطار بغداد الدولي".

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات، وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.