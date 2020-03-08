رغد صدام حسين تحسم الجدل بعد "فيديو صادم" لوالدها يتحدث فيه عن "كورونا"

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الأحد، حقيقة الفيديو المتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه "تسجيل للرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتحدث فيه عن فيروس كورونا المستجد".

وأكدت رغد، عبر حسابها على "تويتر"، أن "هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو"، وقالت: "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه، الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".

وأوضحت رغد صدام حسين، أن "الشخص الذي نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين".

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 8, 2020

ويظهر الرئيس العراقي الراحل في الفيديو المزعوم، وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد، قائلا إنه "سأل عن ماهية هذا الفيروس، من دون تحديد مكان أو زمان الفيديو".