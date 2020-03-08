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13:01 GMT08 مارس/ آذار 2020
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    بعد تعطيل المدارس… الإمارات تشهد ظاهرة جديدة

    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    العالم العربي
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (238)
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    في أعقاب تعطيل المدارس والحضانات في الإمارات، شهدت البلاد ظاهرة جديدة.

    امرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    إغلاق المدارس وتعقيم الأسطح... الإمارات تشدد الوقاية من انتشار فيروس كورونا
    ورصدت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم الأحد، ظاهرة جديدة، تمثلت في زيادة لافتة في عدد إعلانات الاستضافة المنزلية (الحضانات المنزلية)، عقب قرار إغلاق الحضانات والمدارس على مستوى الدولة، احترازيا، للوقاية من فيروس "كورونا".

    وحذرت وزارة الداخلية الإماراتية ممثلة في مركز حماية الطفل، من خطورة مثل هذه الحضانات غير القانونية، على صحة الأطفال، بسبب ما تشكله من خطورة في ظل غياب الرقابة، خصوصا ما يتعلق باحتمال تعرضهم للأمراض نتيجة العدوى، أو الحوادث الخطرة، كالإصابات الجسمية.

    ونصحت دائرة التعليم والمعرفة، الأهالي العاملين بالتنسيق مع جهات عملهم للحصول على الدعم اللازم، إلى حين تمكّنهم من إيجاد خيارات بديلة لرعاية أطفالهم.

    وأكدت الصحيفة انتشار إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وجروبات "واتسآب"، خلال الأيام الماضية، تروَّج لربات بيوت يعرضن استضافة أطفال النساء العاملات حتى عمر ثماني سنوات في المنازل، وذلك في أعقاب قرار وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في الحضانات والمدارس على مستوى الدولة.

    واتخذت الإمارات خطوات وقائية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا معلنة عن تقديم إجازة مدتها شهر كامل لطلاب المدارس ومؤسسات التعليم العالي والعمل على مبادرة التعليم عن بعد، بداية من الأحد الماضي.

    وستتبع المدارس الإماراتية أسلوب التعلم عن بعد ابتداء من يوم الأحد القادم، والذي سيستمر لمدة أربع أسابيع، هذا في ظل تفشي مرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث أعلنت "الصحة" الإماراتية تسجيل 6 إصابات جديدة في البلاد.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (238)

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    الكلمات الدلالية:
    المدارس, فيروس كورونا, الإمارات
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