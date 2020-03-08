وزير مصري: مصير لبنان كان ينتظرنا لولا هذه الإجراءات

قال وزير المالية المصري، إن "الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة على هيكل الاقتصاد، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنّب مصر مصير دولة لبنان".

وبحسب موقع مصرواي قال الوزير محمد معيط: "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات الاقتصادية لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير ".

ولفت معيط إلى أنه "على الرغم من إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي إلا أنه تأخر في إجراء الإصلاحات وبدأها بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية"، مشيرا إلى أن لبنان "طلب مساندة صندوق النقد الدولي في إصلاح هيكل الاقتصاد إلا أن طلبه قُوبل بالرفض لتأخره في اتخاذ تلك الإجراءات".

وأضاف وزير المالية المصري، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن هذه اللجنة وهذا المجلس "تحمل بكل معنى الكلمة تجنيب مصر مثل هذا الوضع"، مؤكدا: "تفهم ضرورات الإصلاح الاقتصادي جنب مصر موقف لبنان".