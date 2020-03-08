زعيم التيار الصدري ينتقد عيد المرأة ويشيد بدورها في الوقت نفسه

انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من جعل 8 من مارس/ آذار عيدا عالميا للمرأة، واعتبره يوماً تنتفض فيه المرأة على الرجل الذي هو قرينها في الدين، بحسب تعبيره.

وتساءل الصدر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "عجباً أن جعلوا للمرأة يوماً وكل الأيام أيامها وكل الأعوام أعوامها جعلوا للمرأة يوماً كي تنتفض على الرجل، وما الرجل إلا قرين لها في دينها ودنياها، وعجباً إذ جعلوا المرأة رمزا وصنما لشهواتها، مع أنها رمز الأمومة والحنان ومثابة، للعلم والتقوى وأنموذجاً للعفة والحياء".

وأضاف الصدر، أن "المرأة وإن كانت نصف المجتمع إلا أنها عينة المجتمع لتبني مجتمعاً كامل الأعراق لتبنيه على الحب المشروع وعلى المساواة في التكامل الدنيوي والآخروي في بيتها وعملها وفي نفسها".

وتابع، "فالمرأة وإن كانت حرة في دينها ودنياها فهذا لا يعني أن تكون عبدة للشهوات والملذات وأسيرة الرجال، فهي ذات عقل راجح قبل أن تكون ذات جمال واضح".

واختتم الصدر بالقول: "وماهي ناقصة العقل بل هي مكمن الحنان والعطف ومنبع الأخلاق والنور فلا تمتهنوا المرأة بداعي الحرية ولا تستعبدوها بداعي النقصان فكلا الفريقين أضل عملاً وسبيلا المرأة سيدة العفة".

ويحتفل العالم اليوم، 8 مارس/ آذار، باليوم العالمي للمرأة، للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.