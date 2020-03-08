الجزائر تسجل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا... والإجمالي يصل 20 حالة

سجلت الجزائر إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 حالة، بحسب ما نقل موقع النهار عن وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس السبت، تسجيل حالتين مؤكدتين لفيروس كورونا المستجد، فيما جرى وضع العشرات في الحجر الصحي بانتظار نتائج التحاليل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الحالتين الجديتين تتعلقان بفرد من العائلة المصابة سابقا، وأخرى لمواطن جزائري عائد من بلد أوروبي".

وأكدت الوزارة أن التحقيق الوبائي متواصل لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين بالفيروس.

وفيروس "كورونا المستجدّ" المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا في عشرات الدول، مسبّبا مئات الوفيات وآلاف الإصابات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.