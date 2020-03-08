العاهل الأردني يشيد بـ"النشميات" في يوم المرأة

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رسالة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وأشاد ملك الأردن في تلك المناسبة بالأردنيات الشجاعات، مغردا عبر حسابه على موقع "تويتر": "في يوم المرأة العالمي أحيي النشميات في كل موقع يخدمن فيه الأردن، ما حققنه من إنجازات يؤكد أن واجبنا الاستمرار بدعمهن وتمكينهن، كل عام ونساء الوطن بخير".

في يوم المرأة العالمي أحيي النشميات في كل موقع يخدمن فيه الأردن. ما حققنه من إنجازات يؤكد أن واجبنا الاستمرار بدعمهن وتمكينهن. كل عام ونساء الوطن بخير — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 8, 2020

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الأحد، وجه تحية إلى النساء في لبنان، عبر حسابه على "تويتر"، والتي قال فيها: "نستذكر جميع النساء اللواتي كن ​ضحايا​ لمجتمع أو لعنف أو لظلم قانون".

وأضاف عون قائلا: "نؤكد أن أول خطوة على طريق رفع الغبن عن ​المرأة​ في ​لبنان​ وإزالة الفوارق بينها وبين الرجل تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية يحترم جميع مواد شرعة حقوق الإنسان".

​وتقام الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.