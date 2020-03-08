عزل منزلي لمدير "صحة نجران" ونائبه لحين ظهور نتائج فحص "كورونا"

قررت إمارة منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، فرض عزل منزلي على مدير صحة نجران ونائبه، حتى ظهور نتائج فحوصاتها بشأن إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد من عدمه.

وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة نجران، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه تعذر حضور مدير عام "صحة نجران" ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد.

4️⃣#عاجل

تعذّر حضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ونائبه، الاجتماع لخضوعهما للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت #وزارة_الصحة عن تدابير خاصة بها.#فيروس_كورونا #كورونا — إمارة منطقة نجران (@emara_najran) March 8, 2020

وكان مدير صحة نجران ونائلبه تواجدا قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول الأربعة التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس ”كورونا“ الجديد، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وكان أمير نجران وجه، اليوم الأحد، بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التي تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفيروس كورونا الجديد COVID19.

وقالت الصحة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وطالبت الوزارة كل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.