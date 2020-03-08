"أنصار الله" تحقق تقدما في محافظة الجوف بعد هجوم على الجيش اليمني

حققت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، تقدما ميدانياً جديداً في مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة سبوتنيك، بأن "جماعة أنصار الله نفذت هجوماً من محاور عدة على مواقع الجيش اليمني في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف".

ووفقا للمصدر، سيطرت الجماعة خلال الهجوم المدعوم بقصف صاروخي ومدفعي على غالبية المواقع العسكرية في منطقة المهاشمة الاستراتيجية الواقعة على الطريق الدولي والرابطة بين منطقة العقبة في مديرية خب والشعف، ومنطقة البقع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة المحاذية للجوف

ومن شأن التقدم الجديد للجماعة، تضييق الخناق على الجيش اليمني في اليتمة وسلبة بمديرية خب والشعف شرق الجوف، مشيرا إلى تمكن أنصار الله، من السيطرة على مواقع في جبهة السليلة شمال غربي منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف.

ولفت إلى تنفيذ طيران التحالف، عقب تقدم "أنصار الله"، سلسلة غارات على مديرية خب والشعف مستهدفاً تجمعات وتحركات للجماعة.

وسيطرت "أنصار الله"، الأحد الماضي، على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، عقب معارك عنيفة مع الجيش اليمني.