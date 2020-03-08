الخطوط الملكية المغربية تعلق رحلاتها إلى مدينتي البندقية وميلانو بسبب "كورونا"

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، عن تعليق رحلاتها إلى مدينتي البندقية وميلانو في إيطاليا بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأوضح بيان صادر عن الشركة، اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي بعد اعلان السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على هاتين المدينتين، مضيفا أن القرار سيستمر حتى بداية أبريل المقبل.

Dispositions suite au développement du Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/2p3rCNWyye — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) March 6, 2020

وستفرض السلطات قيودا صارمة على الدخول إلى هذه المناطق والخروج منها، حتى انتهاء مدة الحجر في 3 أبريل، وفق قرار الحكومة الذي أوردته وسائل إعلام إيطالية.

وكانت الحكومة الإيطالية، أعلنت عن وضع ملايين الأشخاص في شمالي البلاد، قيد الحجر الصحي في محاولة لاحتواء فيروس "كورونا" الجديد، وفق مرسوم وقعه ليل السبت الأحد، رئيس الحكومة جيوسيبي كونتي.

وفي نفس السياق، أكد المكتب الصحفي لشركة الطيران الروسية ذات التكلفة المنخضة "بوبيدا" التي تدخل في مجموعة "إيرو فلوت" عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيطاليا بسبب الحظر الذي فرضته السلطات الإيطالية على دخول ومغادرة بعض المناطق على خلفية تفشي فيروس "كورونا".

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.