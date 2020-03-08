سلطنة عمان تطبق الحجر الصحي على القادمين من مصر احترازيا بسبب "كورونا"

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، تطبيق الحجر الصحي المنزلي والمؤسسي، على القادمين من مصر، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا".

موسكو- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الصحة العمانية، في بيان عبر الإنترنت، أن القرار جاء "بناء على المستجدات والمعطيات للوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا العالمي والإقليمي".

وشددت الوزارة على ضرورة تواصل القادمين من مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، مع مركز الاتصال بالوزارة، في حال ظهور أعراض تنفسية، وتطبيق الحجر المنزلي.

وذكرت وزارة الصحة العُمانية، الخميس الماضي، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 16 حالة، 15 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا.

وفرضت دول مجلس التعاون إجراءات احترازية للحد من انتشار العدوي، من بينها منع مواطني الدول المنتشر فيها المرض من دخول أراضيها، حتى ولو كانوا يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.