الكشف عن مقر متزعم "النصرة" أبو محمد الجولاني بريف حلب... فيديو

حرر الجيش السوري في معركته الأخيرة مناطق واسعة من أرياف محافظتي حلب وإدلب التي كان يسيطر عليها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، فيما بثت قناة "الأخبارية السورية" اليوم مشاهدا من "المقر العام لمتزعم جبهة النصرة الإرهابي" أبو محمد الجولاني.

وجال مراسل القناة في مقر التنظيم الإرهابي في قرب "عين جارة" في ريف حلب الغربي، مشيرا إلى أن المقر يتموضع في منطقة جبلية وعرة.

ويظهر في الفيديو رتلا من الآليات المدمرة قال المراسل إن سلاح الجو دمرها حيث كان فيها عدد من قادة تنظيم "جبهة النصرة" أثناء خروجهم من المقر.

ويبين الفيديو أن المقر له مدخلا رئيسيا وهو عبارة عن مغارة في جبل تدخل إلى مكان كبير محفور داخل الجبل.

وقال مراسل "الإخبارية" إن "الإرهابي الجولاني كان قد استخدم المقر في الشهر الماضي للتخطيط لشن هجمات على الجيش السوري.

وكان الجيش السوري تمكن خلال المعركة الأخيرة في أرياف حلب وإدلب من تحرير مساحات واسعة وعدد كبير من البلدات والمدن في ريف حلب الغربي والجنوبي وريف إدلب الشرقي والجنوبي بالإضافة إلى تمكنه من فتح طريق حلب دمشق الدولي، فيما أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عقب تحرير ضواحي حلب الشمالية الغربية أن الجيش السوري مستمر بتحرير محافظتي حلب وإدلب وكل شبر من الجمهوية العربية السورية.