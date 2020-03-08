انتصار السيسي: تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر

هنأت قرينة الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي، اليوم الأحد، سيدات مصر بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن "احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها".

وأضافت "فهى تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة".

وتابعت "هذا ليس بجديد فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع".

وختمت "تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر".