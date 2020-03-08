تنبيه مهم من السعودية للعائدين من مصر

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، أنه لا يشترط حصول المواطنين العائدين على شهادة PCR التي تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت السفارة: "ردا على الاستفسارات التي تلقتها من المواطنين بشأن إجراءات عودة المقيمين والزائرين فإنه لا يشترط الحصول على شهادة PCR".

وأضافت السفارة: "تم تعميم ذلك على كافة شركات الطيران المتجهة من مصر للمملكة بما فيها الخطوط الجوية السعودية وشركة مصر للطيران وعلى كافة شركات الطيران الخاصة السعودية والمصرية".

#تنويه| رداً على الاستفسارات التي تلقتها السفارة، تود السفارة إفادة المواطنين السعوديين الكرام المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بأن إجراءات عودة سفر المواطنين إلى وطنهم لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR)... pic.twitter.com/0m1hbDWC1b — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) March 8, 2020

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وقررت وزارة التعليم في السعودية، تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 8 مارس/ آذار 2020.