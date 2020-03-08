إسرائيل تغلق حدودها مع مصر

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إغلاق الحدود مع مصر عند معبر طابا البري على خلفية انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس في إسرائيل.

القدس - سبوتنيك . وأفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية بأنه "تقرر إغلاق الحدود مع مصر بسبب انتشار فيروس كورونا هناك".

وبحسب القناة "فقد قررت سلطة المطارات الإٍسرائيلية إغلاق المحطة "ترمينال 1" أمام حركة الطيران الدولي في مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب".

وقالت القناة إن "السلطات الصحية الاسرائيلية أوصت بإضافة الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها، لكن القيادة السياسية الإسرائيليك رأت أن الأمر قد يسبب التوتر مع واشنطن وقررت إبقاء الموضوع من صلاحية رئيس الوزراء نتنياهو".

وعلى المستوى السياسي تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لتنسيق الخطوات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وجاء في بيان صدر عن ديوان نتنياهو أن "رئيس الوزراء نتنياهو أجرى قبل قليل اتصالا هاتفيا مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس واتفق معه على إجراء محادثات لاحقة بين الطاقم الإسرائيلي المكلف بالتعامل مع فيروس كورونا وبين الطاقم الأمريكي بمشاركة المنسقة المختصة بهذا الشأن في البيت الأبيض السيدة ديبرا بيركس".

وأضاف البيان "سيتم إجراء تلك المحادثات بغية دفع تعاون تكنولوجي وعلمي حول الفيروس كما سيتم بحث السبل التي من شأنها مواجهة الفيروس سوية".

وغادر إسرائيل والأراضي الفلسطينية يوم أمس نحو ثلاثة ألاف سائح أجنبي، حيث تم نقلهم بالتعاون بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مطار "بن غوريون" الدولي شرق تل أبيب وإعادتهم إلى بلدانهم، وذلك عقب تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا الى 19 مصابا.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان مقتضب، "أفادت وزارة الصحة بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم إلى 19 إصابة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة مساء اليوم في المدينة ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا حيث تم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم".

فيما سجلت إسرائيل لغاية يوم أمس 25 إصابة بالفيروس، وتواصل السلطات الإسرائيلية إخضاع أكثر من خمسة آلاف مواطن في الحجر المنزلي مدة أربعة عشر يوما وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس.