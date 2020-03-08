ممثل الأمم المتحدة في لبنان: تعليق سداد الديون يفتح طريقا للخروج من الأزمة

وصف ممثل الأمم المتحدة في لبنان بيان الحكومة حول تعليق سداد الديون بأنه "يفتح طريقا للخروج من الأزمة ويدعو الدائنين للتعاون مع الحكومة".

القاهرة- سبوتنيك . ودعا ممثل الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، الدائنين إلى التعاون مع الحكومة اللبنانية، مشيدا بيان الأخيرة حول تعليق سداد الديون الدولية (يوروبوندز).

وغرد كوبيتش، عبر حسابه على (تويتر)، اليوم الأحد، أن "البيان الصريح من رئيس الوزراء حسان دياب حول إخفاق النموذج الاقتصادي السابق يفتح طريقا للخروج من الأزمة".

وتابع: "أشجع الدائنين على العمل مع الحكومة لتجنب إعلان إفلاس غير منظم في أعقاب تعليق سداد استحقاق 9 أذار/مارس لسندات يوروبوندز، والذي فرضته الظروف الحرجة للبلاد".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تعليق دفع ديون لبنان المستحقة في التاسع من مارس/ آذار الجاري.