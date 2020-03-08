مقتل جنديين سودانيين في اشتباكات مع مجموعات إثيوبية مسلحة على الحدود

قُتل اثنين من الجنود السودانيين في اشتباكات مسلحة مع مجموعات الشفتة الإثيوبية في منطقة الفشقة السودانية، بولاية القضارف، على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، بحسب ما أعلنه الجيش السوداني.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على موقع "فيسبوك" إن "مجموعات من عصابات الشفتة الإثيوبية هاجمت قرية (شرق العطبراوي) داخل الحدود السودانية أمس السبت، وسرقت عدد من الأبقار واشتبكت مع الجيش؛ ما أسفر عن وقوع شهيدين وإصابة فرد ثالث".

وبحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، تأتي هذه الواقعة بعد أيام من مباحثات بين مسؤولين فى البلدين بهدف السيطرة على مثل هذه الأحداث التي باتت تؤرق سكان الفشقة، إثر تكرارها فى الآونة الأخيرة.

ويطالب الأهالى الحكومتين الولائية والاتحادية بضرورة التدخل لمنع العصابات الإثيوبية المسلحة من تغيير التركيبة الديمغرافية فى المنطقة عبر مساعدة تلك العصابات للمزارعين الإثيوبيين على استيطان المنطقة، التي تحتوي أراض زراعية عالية الجودة، وفقًا للوكالة.