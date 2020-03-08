قرار حكومي سعودي يستهدف المطلقات والأرامل

حددت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة المجانية ذات الخمس سنوات لأمهات أبناء المواطنين المطلقات والأرامل.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل"، أوضحت المديرية العامة للجوازات عبر موقعها الإلكتروني أن المستفيدات من قرار الإقامة الدائمة المجانية ذات الخمس سنوات هن أمهات أبناء المواطنين المطلقات والأرامل فقط.

وأكدت الجوازات أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالإقامة الدائمة لأم أبناء المواطنين من غير السعوديات قيد التنفيذ، موضحة المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة للمطلقات والأرامل.

المستندات المطلوبة هي؛ "النموذج الخاص بطلب الاقامة الدائمة، صورة جواز السفر، صوة كارت الإقامة، صورة صك الطلاق، صورة عقد الزواج موضح عليه موافقة وزارة الداخلية على الزواج، صورة شهادة ميلاد الأبناء، صورة كارت العائلة، مستند إثبات حالة الاجتماعية، شهادة وفاة الزوج".