الصحة الليبية تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل أول حالتي اشتباه لفيروس كورونا

قال أمين هاشم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، إن مستشفى طرابلس المركزي سجلت أول حالتي اشبتاه بفيروس كورونا اليوم الأحد 8 مارس/آذار.

وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أنه عقب الاشتباه بهما حولا إلى المستشفى المركزي بالعاصمة، وأجرت لهم الفحوصات اللازمة، حيث أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد عدم تسجل أي حالات إيجابية حاملة للفيروس في عموم ليبيا بشكل رسمي حتى الأن.

وتابع أن الوزارة جهزت بعض المستشفيات وبعض الغرف في أماكن أخرى للحجر الصحي واستقبال المصابين حال ظهور أي حالة.

وأوضح أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على استيراد الأجهزة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وكذلك المستلزمات الطبية اللازمة، وأن الوزارة تتابع كافة الإجراءات الوقائية في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والأوبئة يعمل بشكل موحد في الشرق والغرب الليبي، ويقوم بدوريات يومية للكشف على كل القادمين عبر المطارات والموانيء في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المركز.

بحسب بيان سابق حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال مدير مستشفى مصراتة الطبي، خالد بعيو، إن خبر اكتشاف حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد هو خبر عارِ عن الصحة، وذلك بعد تداول معلومات عن إصابة بكورونا.

وفي السياق جدد رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي، تأكيده على أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مختبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.