الرئيس العراقي يتسلم رسالة من نظيره المصري تتعلق بمستجدات ملف سد النهضة

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم في بغداد تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي وموقف العراق الداعم لمصر.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية فقد استقبل صالح اليوم في بغداد شكري، حيث سلمه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.

وأعرب شكري خلال اللقاء عن "تقدير القاهرة لموقف جمهورية العراق الشقيقة الداعم خلال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية مؤخراً، والذي صدر عنه القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي".

وأكد صالح "تفهم بغداد ودعمها لمساعي القاهرة في الحفاظ على مصالحها وأمنها المائي".

وتطرق اللقاء إلى "سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة".

وأكد الجانبان على على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وبغداد في هذا الخصوص.

وبدأ شكري اليوم جولة عربية تشمل سبع دول هي الأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، حيث يسلم قادتها رسائل من السيسي.

ويرى مراقبون أن الجولة تهدف إلى حشد الدعم والتأييد العربي لمصر في ملف سد النهضة.