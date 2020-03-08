بسبب كورونا... توجيه من النائب العام السعودي لدوائر الرقابة على السجون

أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، توجيها لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف، لرفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن مصدرا مسؤولًا في النيابة العامة، أوضح أنه "وفقا للتوجيهات الملكية بشأن القضاء على فيروس كورونا ، التي تتوافق مع مساعي المنظمات العالمية والدولية، فقد صدر توجيه النائب العام برفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات".

وأكد التوجيه على "مراعاة توافر تلك المعايير الصحية، أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف، والعمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقيه وسبل التحصن منه والتعقيمات اللازمة بشأنه"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تعزيزا للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، بحسب الصحيفة السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن النائب العام وجه برفع تقرير مفصل عن تلك الإجراءات التدبيرية، والحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين تأكيدا على سلامة صحتهم ولتوعيتهم بطرق تجنب الإصابة بهذا الفيروس".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وقررت وزارة التعليم في السعودية، تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 8 مارس/ آذار 2020.