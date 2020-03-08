قرقاش: تمكين المرأة الإماراتية أحد أهم إنجازات مسيرة الخير

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن تمكين المرأة الإماراتية أحد أهم إنجازات مسيرة الخير والنهضة، موجها رسالة للمرأة في يومها العالمي.

وكتب قرقاش، على "تويتر"، اليوم الأحد: "في يوم المرأة العالمي نحتفل بنجاح تمكين المرأة الإماراتية كأحد أهم إنجازات مسيرة الخير والنهضة".

في #يوم_المراه_العالمي نحتفل بنجاح تمكين المرأة الإماراتية كأحد أهم إنجازات مسيرة الخير والنهضة، إنجاز تحقق عن قناعة وبالتفاف مجتمعي صادق وبقيادة ملهمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 8, 2020

وأضاف: "إنجاز تحقق عن قناعة وبالتفاف مجتمعي صادق وبقيادة ملهمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخة فاطمة بنت مبارك".

وكتب في تدوينة سابقة، بذات المناسبة: "في يوم المرأة العالمي أشكر أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأبارك لجميع بنات الإمارات تقدمهن وتفوقهن بدعمها ومساندتها وتمكينها"، مضيفا: "أم الإمارات هي أم لانجازات وعطاءات وكفاءات بناتنا الإماراتيات".

في يوم المرأة العالمي أشكر أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ... وأبارك لجميع بنات الامارات تقدمهن ... وتفوقهن.. بدعمها ومساندتها وتمكينها ... أم الامارات هي أم لانجازات وعطاءات وكفاءات بناتنا الإماراتيات ... — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 8, 2020

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أمس السبت، إن "سجل الإماراتية الثري بالإنجازات الذي جعل ملف تمكين المرأة الإماراتية يحقق في فترة قياسية من عمر الدولة قفزات بارزة، إذ تشير مؤشرات التنافسية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المراتب الأولى والصدارة إقليميا في العديد من التقارير الدولية ذات العلاقة".

© Sputnik / إنفوجراف.. نسبة تمثيل المرأة في الحكومات العربية

ومن أهم المشاريع والمبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام ولها الفضل في التحول الجذري في ملف تمكين المرأة، كان الاستراتيجية الوطنية لتمكين وزيادة المرأة، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تطلق الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، وقامت بتحديثها للفترة 2015-2021، التي توفر إطار عمل مرجعي للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطلاق المبادرات الداعمة للمرأة.

​​وتقام الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.