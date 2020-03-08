السعودية تعلق الدراسة في المدارس ومؤسسات التعليم المختلفة اعتبارا من الغد

قررت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من يوم غد الإثنين وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.