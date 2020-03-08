العراق يرسل طائرة عسكرية لنقل مصابين وجثامين ضحايا حادث السير في سوريا

خصص العراق، اليوم الأحد، 8 مارس/آذار، طائرة عسكرية خاصة، لنقل المصابين، وجثامين المواطنين العراقيين، الذين راحوا ضحية حادث تصادم مروري في العاصمة السورية، دمشق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك "، في العراق، اليوم، أنه "بموافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبتوجيه رئيس أركان الجيش، تم تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل المصابين، وجثامين المواطنين العراقيين، الذين تعرضوا إلى حادث قرب مدينة دمشق".

وأضافت القيادة، أن "نقل الجثامين والمصابين، سيتم من سوريا، إلى محافظة النجف الأشرف، وسط العراق".

وكانت الخارجية العراقية عن مقتل 26 عراقيا على الأقل في حادث طريق سريع بسوريا من أصل 32 شخصا لقيوا مصرعهم في الحادث وإصابة 77 آخرون.

وقال وزير الداخلية السوري، محمد خالد رحمون، للصحفيين إن "المكابح تسببت في فقدان السائق التحكم في شاحنة الوقود، مما أدى إلى تحطم 15 مركبة على الأقل".

وكان محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أكد في تصريح مماثل أن كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والشرطة والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين.