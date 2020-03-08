العراق يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 61

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61 حالة.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة، في بيان "أكدت مختبرات الوزارة المركزية تأكيد تشخيص 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان".

وأضافت أنها "اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والملامسين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت اليوم الأحد، وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي ميسان وبابل، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 6 أشخاص.

وكان العراق قد اتخذ عدد إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها حث العراقيين في إيران على العودة إلى أرض الوطن وإيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية مع إيران والكويت.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.