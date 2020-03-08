مصر تستعين بألف جهاز أشعة وشركة أجنبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف التجارية المصري، اليوم الأحد، الاتفاق على شراء ألف جهاز أشعة فوق الحمراء، وتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء والعاملين بها.

جاء ذلك على لسان رئيس الغرفة، ماجد فوزي، خلال اجتماع مع مديري الفنادق بحضور وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني، اليوم، على هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن فوزي قوله، إن ذلك يأتي في إطار الحرص على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من الفيروسات وخاصة فيروس كورونا، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأوضح رئيس الغرفة أنه تم التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء للتفتيش علي الفنادق الثابتة والعائمة كمرحلة أولى في الأقصر، وستباشر عملها بداية الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا الجديد (كوفيد- 19).

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس/ آذار الماضي لتلقى الرعاية الطبية".

مضيفاً أنه "تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس".

وقال مسؤولون أمس السبت إن الفيروس رُصد لدى 45 شخصا منهم سياح أجانب بعدما وصلت سفينة سياحية إلى مدينة الأقصر. وحتى ذلك الحين كانت مصر قد أعلنت عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.